عاجل | ديوان المحاسبة في #طرابلس يفرج عن تقرير 2018 : 86 مليون دينار صرفت لديوا

عاجل | ديوان المحاسبة في #طرابلس يفرج عن تقرير 2018 : 86 مليون دينار صرفت لديوان المجلس الرئاسي منها عشرات الملايين مصاريف سفر وضيافة وقرطاسية وتسكين أشخاص في الداخل والخارج وتسفيرهم على حساب الدولة رغم عدم ارتباطهم وظيفيًا بالمجلس . #ليبيا #المرصد