عاجل

عاجل | ديوان المحاسبة في #طرابلس يفرج عن تقرير 2018 : 86 مليون دينار صرفت لديوا

تم النشر منذُ 11 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل | ديوان المحاسبة في #طرابلس يفرج عن تقرير 2018 : 86 مليون دينار صرفت لديوان المجلس الرئاسي منها عشرات الملايين مصاريف سفر وضيافة وقرطاسية وتسكين أشخاص في الداخل والخارج وتسفيرهم على حساب الدولة رغم عدم ارتباطهم وظيفيًا بالمجلس . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك