من تقرير ديوان المحاسبة #طرابلس عن سنة 2018 : اختلاسات وتلاعب في الملحقية الصح

من تقرير ديوان المحاسبة #طرابلس عن سنة 2018 : اختلاسات وتلاعب في الملحقية الصحية الليبية بـ #ألمانيا منها 1.8 مليون يورو لشخص مجهول الجنسية ولا تعرف علاقته بالملحقية و 680 ألف يورو سُحبت باسم سائق مغربي و 420 ألف يورو بإسم موظف سوداني وجميعها خُصمت من وديعة البنيان المرصوص ومخصصات المرضى والإجمالي 5.6 مليون يورو . #ليبيا #المرصد