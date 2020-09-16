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من تقرير ديوان المحاسبة #طرابلس عن سنة 2018 : اختلاسات وتلاعب في الملحقية الصح

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

من تقرير ديوان المحاسبة #طرابلس عن سنة 2018 : اختلاسات وتلاعب في الملحقية الصحية الليبية بـ #ألمانيا منها 1.8 مليون يورو لشخص مجهول الجنسية ولا تعرف علاقته بالملحقية و 680 ألف يورو سُحبت باسم سائق مغربي و 420 ألف يورو بإسم موظف سوداني وجميعها خُصمت من وديعة البنيان المرصوص ومخصصات المرضى والإجمالي 5.6 مليون يورو . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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