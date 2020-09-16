تقرير ديوان المحاسبة في #طرابلس لسنة 2018 يكشف عن وجود محضر استدعاء بحق مصطفى صن

تقرير ديوان المحاسبة في #طرابلس لسنة 2018 يكشف عن وجود محضر استدعاء بحق مصطفى صنع الله بسبب مخالفات بالجملة في المؤسسة الوطنية للنفط بينها فتح فرع في هيوستن بالمخالفة للقانون قابلها صنع الله برفض الخضوع للتحقيق. #ليبيا #المرصد
تقرير ديوان المحاسبة في #طرابلس لسنة 2018 يكشف عن وجود محضر استدعاء بحق مصطفى صنع الله بسبب مخالفات بالجملة في المؤسسة الوطنية للنفط بينها فتح فرع في هيوستن بالمخالفة للقانون قابلها صنع الله برفض الخضوع للتحقيق. #ليبيا #المرصد
صنع الله والكبير من اخوان الشياطين شر خلق الله لازمة ولاضمير يستقويان بالمليشيات الارهابية ولكن من سيحميهما يوم الحساب امام الله على جرائمهم التى تستحق تطبيق حد الحرابة سبعة مليون مرة بعدد سكان ليبيا فهم نهبوا اموالهم واعطوها للسلطان المعتوه
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