تقرير ديوان المحاسبة في #طرابلس لسنة 2018 يكشف عن وجود محضر استدعاء بحق مصطفى صن

تقرير ديوان المحاسبة في #طرابلس لسنة 2018 يكشف عن وجود محضر استدعاء بحق مصطفى صنع الله بسبب مخالفات بالجملة في المؤسسة الوطنية للنفط بينها فتح فرع في هيوستن بالمخالفة للقانون قابلها صنع الله برفض الخضوع للتحقيق. #ليبيا #المرصد