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المركز الوطني للأرصاد الجوية: -اعتدال الطقس على أغلب مناطق ليبيا، مع تكاثر السح

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-اعتدال الطقس على أغلب مناطق ليبيا، مع تكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال الشرقي من يوم السبت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة ومن المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الشرقي بتقلبات جوية يوم الأحد مصحوبة برياح نشطة إلى قوية وسقوط أمطار رعدية جيدة على مناطق الجبل الأخضر.
-درجات الحرارة المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال تتراوح ما بين (27-30) م، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب ما بين (32-37) م.
-البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب على طول الساحل، عليه يجب أخذ الحيطة والحذر.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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