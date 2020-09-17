في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب الموازي في طرابلس أبوبكر احمد سعيد: بعد إ

في تدوينة عبر فيسبوك.. عضو مجلس النواب الموازي في طرابلس أبوبكر احمد سعيد: بعد إعلان الرئيس السراج ليلة البارحة استعداده للتنحي وتسليم السلطة، هل يمكنهم التوافق سريعًا وتسمية حكومة جديدة؟ أعتقد من الصعب ذلك في ظل انعدام الثقة وغياب التوافق وتربص كل طرف بالآخر، الخيار الوحيد والعملي هو الإعلان عن انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية مارس القادم.
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ليبيا مباشر
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