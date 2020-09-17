في تصريحات لوسائل إعلام.. عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني:

-السراج خرج علينا أمس في مناورة سياسية، فضحتها لغة الجسد، وطريقة الحديث، ليرمي بالكرة في ملعب لجنة الحوار والمجتمع الدولي، ويحدد موعد تعجيزي لاستقالة مشروطة بالنجاح في التفاهم وتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة.

-السراج يسعى للخروج من المشهد بماء وجهه في حالة نجاح لجنة الحوار التي يشك في نجاحها أو البقاء في السلطة دون أن يقع عليه اللوم.

-كان بإمكان السراج أن يقدم استقالته للأمم المتحدة التي جاءت به، ويترك الأمر لأحد أعضاء المجلس الرئاسي لتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة.