بلدية سبها: نتابع وبحرص شديد الوضع المتردي الذي تعيشه بلدية سبها، والمنطقة عموما

بلدية سبها: نتابع وبحرص شديد الوضع المتردي الذي تعيشه بلدية سبها، والمنطقة عموماً، بسبب سوء شبكة الكهرباء، وما تشهده من انقطاعات متكررة ولفترات طويلة مما أثر سلبا على الوضع المعيشي، والاقتصادي للمواطنين، وتعطيل في الخدمات الأساسية وتوقف ضخ المياه وكذلك تأثيره على المؤسسات الصحية في ظل الوضع الوبائي الذي تعيشه المدينة والمنطقة عامة، وعليه نطالب الجهات المسؤولة بالإسراع في استكمال المشاريع المتوقفة وصيانة المحطات، ونشد على أيادي أبنائنا في قطاع الكهرباء من مهندسين وفنيين على ما قدموه وسيقدمونه من خدمة بالرغم من التحديات والصعوبات.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
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