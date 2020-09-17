وزارة الداخلية في الحكومة الليبية "المؤقتة":

-نهيب المواطنين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لإمكانية تردي حالة الطقس فجر الأحد المقبل الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠، وفقا لتوقعات مراكز التنبؤات والأرصاد الجوي، التي أعلنت توجه عاصفة متوسطية لضرب الساحل الليبي خصوصا في المنطقة الشرقية.

-ندعو كافة المواطنين أخذ الحيطة والحذر وتقليل التحرك قدر المستطاع واقتصاره على الضرورة والانتباه خلال قيادة المركبات الآلية على الطرقات العامة، وتثبيت كل ما يمكن أن تزيله سرعة الرياح، وذلك للسلامة العامة في حال صدقت هذه التنبؤات.

-تؤكد الوزارة أنها على أهبة الاستعداد عبر فرق الدفاع المدني وأقسام ومراكز الشرطة في حال حدوث أي طارىء لاقدر الله.