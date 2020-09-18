مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب: قامت أحدى وحدات القوات ا

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب:

قامت أحدى وحدات القوات المسلحة العربية الليبية التابعة "لمنطقة طبرق العسكرية" بالقبض على مجموعات مسلحة خارجة عن القانون جنوب منطقة الجغبوب، حيث قامت شعبة الاستطلاع بمنطقة طبرق العسكرية وبالتنسيق مع الكتيبة "108" لعملية نوعية وذلك بعد ورود المعلومات عن مجموعة من المجرمين تقوم بقطع الطريق أمام المواطنين الماره والصيادين في منطقة مقطوعة لتحتجزهم من أجل طلب الفدية في عمل إجرامي، يتم باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقواذف، بالإضافة إلى مركبات آلية دفع رباعي، وبعد تتبع أثار تحرك هذه المجموعة وتم تحديد ورصد مكان تواجدهم، قامت الكتيبة بالتقدم للقبض عليهم حيث حاولت المجموعة الخارجة عن القانون المقاومة بالأسلحة التي كانت بحوزتهم ومن ثم الفرار ولكن أمام ضربات وتقدم أبطال الكتيبة "108" تم القبض عليهم جميعا دون وقوع أي إصابة بين أفراد القوات المسلحة، وتم نقل المقبوض عليهم من موقع الاشتباك على متن طائرة عمودية تابعة للسرب العمودي بقاعدة ناصر الجوية ليتم تسليمهم لمنطقة طبرق العسكرية لاتخاذ مايلزم من إجراء حيال هذه المجموعات.

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