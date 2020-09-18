رفع القوة القاهرة مرتبطة ارتباط شرطي بالشفافية المقرونة بترتيبات امنية واضحة ا

رفع القوة القاهرة مرتبطة ارتباط شرطي بالشفافية المقرونة بترتيبات امنية واضحة

اصدر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بيانا اشار فيه الى مبادرة دولية يتم الاعداد لها لاعادة استئناف انتاج النفط وجاء في البيان ان

المؤسسة اسفه على ما آلت إليه الأمور من قيام جهة غير مختصة بتسييس قطاع النفط واستخدامه "ورقة مساومة" في مفاوضات عقيمة لتحقيق مكاسب سياسية دون مراعاة لأبجديات العمل المهني .

واضاف صنع الله " لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات ولا يمكن أن نجعل من هذه الممارسات وسيلة تسيس قوت الليبيين فالطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق للمضي قدما هي حل ليبي سيادي ".

كما اننا لن نسمح لمرتزقة الفاغنر بلعب دور في قطاع النفط .

‏‎وأضاف أن ما يحدث من فوضى ومفاوضات بطريقة غير نظامية لا يمكننا معها رفع القوة القاهرة ، فلدينا أكثر من خمسين خزان مملؤة بمئات الآلاف من الاطنان من المواد الهيدروكربونية شديدة الاشتعال والانفجار ولدينا مرتزقة أجانب داخل هذه المنشآت ولا يمكن رفع القوة القاهرة في ظل وجود هؤلاء المرتزقة الاجانب .

‏‎مؤكدا أن المفاوضات التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع السيد رئيس المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي تتضمن مبادرة وخطة شفافة واضحة المعالم ولا يمكن باي حال من الاحوال تجاوزها أو القفز من فوقها وتضمن الآتي:

‏‎أولا: التشغيل الآمن للحقول والمواني النفطية وحماية للمستخدمين والاهالي في مناطق الانتاج والتصدير .

‏‎ثانيا: بالتزامن مع ما ذكر في النقطة أولا أعلاه يتعين خروج جميع المجموعات المسلحة بكل مسمياتها من كافة الحقول والمواني النفطية وجعلها مناطق منزوعة السلاح وخلاف ذلك اي اتفاق انما درب من دروب الخيال .

#الحدث_الليبي