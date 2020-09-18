جالو وأوجلة وإجخرة أولى البلديات التي ستجرى بها الانتخابات الشهر المقبل بعد ا

جالو وأوجلة وإجخرة أولى البلديات التي ستجرى بها الانتخابات الشهر المقبل بعد إجتماعه برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح صرح رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية السيد جمال عبدالشفيع بأن الخمسة عشر البلدية التي ستشهد تنظيم أولى الانتخابات البلدية سيفتح بها باب تسجيل الناخبين فعليا في شهر إكتوبر وستكون البداية ببلديات جالو وأوجلة واجخرة ثم تستكمل باقي البلديات لتستمر بعد ذلك الانتخابات بتحديد مجموعة أخرى وستستمر العملية الانتخابية بشكل تصاعدي من حيث عدد البلديات المستهدفة لتغطية أكبر عدد ممكن قبل نهاية العام الحالي (2020).وأكد رئيس اللجنة بأن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء و وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية جميعهم أجمعوا بأن هذا الاستحقاق لابد أن يتم في موعده ليتمكن المواطنين من إختيار ممثليهم في السلطات المحلية وان الحكومة الليبية ستسخر كل إمكاناتها لإنجاح هذا التحدي.
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