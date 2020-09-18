جالو وأوجلة وإجخرة أولى البلديات التي ستجرى بها الانتخابات الشهر المقبل بعد ا

جالو وأوجلة وإجخرة أولى البلديات التي ستجرى بها الانتخابات الشهر المقبل بعد إجتماعه برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح صرح رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية السيد جمال عبدالشفيع بأن الخمسة عشر البلدية التي ستشهد تنظيم أولى الانتخابات البلدية سيفتح بها باب تسجيل الناخبين فعليا في شهر إكتوبر وستكون البداية ببلديات جالو وأوجلة واجخرة ثم تستكمل باقي البلديات لتستمر بعد ذلك الانتخابات بتحديد مجموعة أخرى وستستمر العملية الانتخابية بشكل تصاعدي من حيث عدد البلديات المستهدفة لتغطية أكبر عدد ممكن قبل نهاية العام الحالي (2020).وأكد رئيس اللجنة بأن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء و وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية جميعهم أجمعوا بأن هذا الاستحقاق لابد أن يتم في موعده ليتمكن المواطنين من إختيار ممثليهم في السلطات المحلية وان الحكومة الليبية ستسخر كل إمكاناتها لإنجاح هذا التحدي.

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