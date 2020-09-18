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عبر تويتر.. السفارة الأمريكية في ليبيا: – ندعم رسالة بعثة الأمم المتحدة للدعم ف

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عبر تويتر.. السفارة الأمريكية في ليبيا:

– ندعم رسالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونقدّر "الشجاعة السياسية" التي تحلى بها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في الإشارة إلى استعداده لترك المصالح الشخصية جانباً لصالح الشعب الليبي.
– آن الأوان لجميع القادة الليبيين للعمل من خلال العملية التي تيسّرها الأمم المتحدة لاستعادة سيادة بلادهم.
– في الوقت الذي تسعى فيه عناصر مختلفة إلى خدمة "مصالحها الضيقة"، يجب أن يكون الحوار الليبي-الليبي الشفاف والشامل هو المبدأ التوجيهي حيث يتولّى الليبيون مسؤولية مستقبلهم السياسي وزمام مواردهم الوطنية.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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