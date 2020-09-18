عبر تويتر.. السفارة الأمريكية في ليبيا: – ندعم رسالة بعثة الأمم المتحدة للدعم ف

عبر تويتر.. السفارة الأمريكية في ليبيا:

– ندعم رسالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونقدّر "الشجاعة السياسية" التي تحلى بها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في الإشارة إلى استعداده لترك المصالح الشخصية جانباً لصالح الشعب الليبي.

– آن الأوان لجميع القادة الليبيين للعمل من خلال العملية التي تيسّرها الأمم المتحدة لاستعادة سيادة بلادهم.

– في الوقت الذي تسعى فيه عناصر مختلفة إلى خدمة "مصالحها الضيقة"، يجب أن يكون الحوار الليبي-الليبي الشفاف والشامل هو المبدأ التوجيهي حيث يتولّى الليبيون مسؤولية مستقبلهم السياسي وزمام مواردهم الوطنية.