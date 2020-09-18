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وفاة مواطن ليبي مقيم في مالطا، يوم أمس الخميس إثر اصطدام دراجته النارية بحافلة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وفاة مواطن ليبي مقيم في مالطا، يوم أمس الخميس إثر اصطدام دراجته النارية بحافلة بجزيرة قوزو.
وأفادت مصادر ليبية بمالطا أن المتوفي هو، يوسف بشير الغزالي ” 28 عاما” يعمل لحساب الشركات المالطية بعد ان اضطرته الظروف المعيشية في ليبيا لمغادرة البلاد.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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