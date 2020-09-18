وفاة مواطن ليبي مقيم في مالطا، يوم أمس الخميس إثر اصطدام دراجته النارية بحافلة بجزيرة قوزو.

وأفادت مصادر ليبية بمالطا أن المتوفي هو، يوسف بشير الغزالي ” 28 عاما” يعمل لحساب الشركات المالطية بعد ان اضطرته الظروف المعيشية في ليبيا لمغادرة البلاد.