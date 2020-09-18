وفاة مواطن ليبي مقيم في مالطا، يوم أمس الخميس إثر اصطدام دراجته النارية بحافلة

وفاة مواطن ليبي مقيم في مالطا، يوم أمس الخميس إثر اصطدام دراجته النارية بحافلة بجزيرة قوزو.
وأفادت مصادر ليبية بمالطا أن المتوفي هو، يوسف بشير الغزالي ” 28 عاما” يعمل لحساب الشركات المالطية بعد ان اضطرته الظروف المعيشية في ليبيا لمغادرة البلاد.
وفاة مواطن ليبي مقيم في مالطا، يوم أمس الخميس إثر اصطدام دراجته النارية بحافلة بجزيرة قوزو.
وأفادت مصادر ليبية بمالطا أن المتوفي هو، يوسف بشير الغزالي ” 28 عاما” يعمل لحساب الشركات المالطية بعد ان اضطرته الظروف المعيشية في ليبيا لمغادرة البلاد.
أضف تعليقـك