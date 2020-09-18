بيان نشره نائب رئيس المجلس الرئاسي ، أحمد معيتيق بالتزامن مع كلمة قائد عام الجيش الليبي خليفة حفتر يتناول تفاصيل اتفاق استئناف انتاج وتصدير النفط.

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