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بيان نشره نائب رئيس المجلس الرئاسي ، أحمد معيتيق بالتزامن مع كلمة قائد عام الجيش

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بيان نشره نائب رئيس المجلس الرئاسي ، أحمد معيتيق بالتزامن مع كلمة قائد عام الجيش الليبي خليفة حفتر يتناول تفاصيل اتفاق استئناف انتاج وتصدير النفط.
#الحدث_الليبي

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • باهي مش مجرم حرب وتقول انها خارج المشهد والله جو المصريط هههه ضحكو علي الزوية والطرابلسية قلنكم انضمو لي حفتر من اول يوم احس من الجو متع معتيق الطفل المعجزة سلم علي الشهيد هههخخ

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