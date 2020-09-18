بيان نشره نائب رئيس المجلس الرئاسي ، أحمد معيتيق بالتزامن مع كلمة قائد عام الجيش الليبي خليفة حفتر يتناول تفاصيل اتفاق استئناف انتاج وتصدير النفط.
#الحدث_الليبي
بيان نشره نائب رئيس المجلس الرئاسي ، أحمد معيتيق بالتزامن مع كلمة قائد عام الجيش الليبي خليفة حفتر يتناول تفاصيل اتفاق استئناف انتاج وتصدير النفط.
#الحدث_الليبي
باهي مش مجرم حرب وتقول انها خارج المشهد والله جو المصريط هههه ضحكو علي الزوية والطرابلسية قلنكم انضمو لي حفتر من اول يوم احس من الجو متع معتيق الطفل المعجزة سلم علي الشهيد هههخخ
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