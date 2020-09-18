بعيو: من أهم أولوياتي تحرير الإعلام الديني من دواعش التكفير كشف رئيس المؤسسة ال

بعيو: من أهم أولوياتي تحرير الإعلام الديني من دواعش التكفير

كشف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، عن أهم أولوياته ومسؤولياته الخاصة بتطوير الخطاب الإعلامي في البلاد.

وقال بعيو في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :"مِن أهم وأُولى مسؤولياتي في المؤسسة الليبية للإعلام، تحرير الإعلام الديني من دواعش التكفير والتدمير والشر والفتنة، واستعادة خطاب الوسطية والاعتدال والسلام والتنوير".

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد أصدر في وقت سابق القرار رقم (598) لسنة 2020، بتعيين بعيو في منصب رئاسة المؤسسة الليبية للإعلام.