القيادة العامة: جماعة الإخوان بقيادة المشري ضغطت على معيتيق لإلغاء زيارته إلى مد

القيادة العامة: جماعة الإخوان بقيادة المشري ضغطت على معيتيق لإلغاء زيارته إلى مدينة #سرت. #ليبيا #المرصد
القيادة العامة: جماعة الإخوان بقيادة المشري ضغطت على معيتيق لإلغاء زيارته إلى مدينة #سرت. #ليبيا #المرصد
الاخوان شر خلق الله حثالة المجتمعات الاسلامية .
الاخوان المفسدين فى الارض هم السبب فى اشعال الفتن والكراهية والعداوة بين مكونات الشعب الليبى خدمة للتنظيم الدولى للاخوان وخليفتهم اردوغان كلب ترامب والصهاينة وسنجد ان الاخوان يطبقون تماما صفات المنافقين الواردة فى القرآن والسنة فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف
قال تعالى :-
الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (68)
وكذلك ينطبق عليهم الحديث الشريف :-
عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر
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عرض الإعلامى وائل الإبراشى خلال تقديمه لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى مقطع فيديو للإخوانى بهجت صابر يوضح خلاله التمويل القطرى وجرائم تركيا وعدم تناول إعلام الإخوان لتلك الجرائم وكيف يقومون بفضح بعضهم البعض وتأييد السياسات العدوانية لقطر وشعوره بالندم بعد كل ما كان كما يوضح حرب الفضائح المتبادلة بين بعضهم البعض.
وقال بهجت صابر قائد ميليشيات الإخوان بنيويورك: عادى جدا أن يهرب أحدهم إلى قطر أو تركيا ويدافع عن الدعارة في تركيا عادى جدا ويدافع عن أردوغان حتى عندما يخطئ أردوغان في سوريا، متابعا: نادم مثلى يندم عل كل لحظة قضتها معاهم.
هذا المعتوه اامدعو خانب المزري يعمل ضد ليبيا هذا القذر العميل الذليل ابو ذيل طويل
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