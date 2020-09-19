لافروف: استئناف عمل السفارة الروسية في طرابلس متوقف على توفير الأمن هناك قال وز

لافروف: استئناف عمل السفارة الروسية في طرابلس متوقف على توفير الأمن هناك

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن السفارة الروسية لاتزال تعمل في تونس،معرباً عن أمله بأن تستأنف عملها في طرابلس قريبًا،لافتاً إلى أن الأمر متوقف على توفير الأمن هناك.

لافروف وفي تصريحات صحفية أضاف:” تتواصل السفارة الروسية مع جميع الأطراف الليبية وتعمل موسكو بالتعاون مع وزارة الخارجية والدفاع على بناء جسور الحوار بين الأطراف الليبية المتنازعة”.

وتابع :”سعى معظم اللاعبين الخارجيين على مدى فترة طويلة إلى التركيز والتعامل مع قوة سياسية واحدة التي كانوا يراهنون عليها لقد تخلينا عن هذا النهج منذ البداية وكنا نتواصل ونستمر في التواصل مع جميع القوى السياسية في ليبيا دون استثناء حيث زار المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج موسكو بداية العالم الجاري عشية مؤتمر برلين والذي خلق أساسا جيد جدا”.