النايض: موقف معيتيق بشأن إعادة تصدير النفط يفتح باب مصالحة وطنية وسيكشف لليبيين من يخنقهم. #ليبيا #المرصد
النايض: موقف معيتيق بشأن إعادة تصدير النفط يفتح باب مصالحة وطنية وسيكشف لليبيين من يخنقهم. #ليبيا #المرصد
اصبح واضحا للجميع الوجه القبيح للاخوان ومحاربتهم لمصالح الشعب الليبى لصالح التنظيم الدولى للاخوان حيث يعملوا على وصول عائدات النفط الى تركيا عن طريق الكاذب الكبير الذى يتحدى جميع السلطات اقاله البرلمان ورفض قرارات للسراج فهو يتصور نفسه تحت رئاسة اردوغان مباشرة ومن يفشل قرارات لتوزيع عائدات النفط توزيعا عادلا سيجد نفسه فى مواجهة مع الشعب الليبى واتمنى ان يكون توزيع العائدات عن طريق اللجنة المشكلة من الجيش الوطنى ومعتيق عن طريق حساب خاص يحول العائد الى رؤساء البلديات حسب تعداد السكان ويتنافسوا فى تقديم خدمات مميزة للشعب وحل مشاكلهم وتوزيع نقدى للاسر
أضف تعليقـك