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السعيدي يرجّح إعادة إغلاق منشآت النفط من جديد بسبب الخلاف بين الوطنية للنفط ومصر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

السعيدي يرجّح إعادة إغلاق منشآت النفط من جديد بسبب الخلاف بين الوطنية للنفط ومصرف #ليبيا المركزي. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • يجب على الجيش الوطنى تصدير النفط وتوزيع العائد مباشرة على رؤساء البلديات فى المنطقة الشرقية مباشرة والغربية عن طريق مصارف تونسية قضى الامر

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  • جثث وعظام ـ ورشفانة ـ المحروقة المتفحمة في القدور المغلية ـ صرحت بانهم شفنا شرفكم وكلينا قدركم وسرقنا عرضكم وأرضكم ومازال بنمشوا لفرضكم ـ” لعرسكم وغرسكم …!!!!!

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