السعيدي يرجّح إعادة إغلاق منشآت النفط من جديد بسبب الخلاف بين الوطنية للنفط ومصر

السعيدي يرجّح إعادة إغلاق منشآت النفط من جديد بسبب الخلاف بين الوطنية للنفط ومصرف #ليبيا المركزي. #المرصد
السعيدي يرجّح إعادة إغلاق منشآت النفط من جديد بسبب الخلاف بين الوطنية للنفط ومصرف #ليبيا المركزي. #المرصد
يجب على الجيش الوطنى تصدير النفط وتوزيع العائد مباشرة على رؤساء البلديات فى المنطقة الشرقية مباشرة والغربية عن طريق مصارف تونسية قضى الامر
جثث وعظام ـ ورشفانة ـ المحروقة المتفحمة في القدور المغلية ـ صرحت بانهم شفنا شرفكم وكلينا قدركم وسرقنا عرضكم وأرضكم ومازال بنمشوا لفرضكم ـ” لعرسكم وغرسكم …!!!!!
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