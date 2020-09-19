عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني: -القبول بفكرة كسب الوقت وتشكيل مجلس رئاسي وح

عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني:

-القبول بفكرة كسب الوقت وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة لا تختلف عن سابقتها تنال رضى الدول الاستعمارية.

-انسحاب الجيش من سرت والجفرة دون الحديث عن انسحاب كامل لجميع القوات الأجنية وجمع السلاح، أمر يدعونا إلى التفكير في مصير بلادنا، وما تحيكه الدول الاستعمارية من مؤامرات خلف ستار المجتمع الدولي بالتعاون مع الطامحين للسلطة والمال الذين لايملكون أي مشروع حقيقي لنهضة البلاد من كبوتها.

-اعتقد أنه أصبح لزاما علينا وعلى كل الليبيين أن يعلو صوتنا ويكون شعارنا ومطلبنا الرئيسي في المحافل الدولية والحوارات والبيانات والمظاهرات أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته حسب ميثاق الأمم المتحدة بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد، فبلادنا محتلة ويجب أن لا ندعهم يشغلوننا بمناوراتهم السياسية عن هذا الهدف.