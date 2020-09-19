بالتزامن مع إحياء الذكرى 70 لتأسيسه، نادي الأهلي طرابلس يعلن عن أربعة تعاقدات جد

بالتزامن مع إحياء الذكرى 70 لتأسيسه، نادي الأهلي طرابلس يعلن عن أربعة تعاقدات جديدة دفعه واحدة وذلك لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الرياضي 2020-2021.

ونجحت إدارة الأهلي في الفوز بخدمات عبدالحكيم التركي حارس فريق المدنية السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وزميله في المدينة محمود عكاشة الظهير الأيسر لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر هو الآخر.

كما تم التعاقد مع عبد الله أجديدو مدافع فريق المحلة السابق، عبد الرحمن أبوسنينة من فريق السويحلي بمصراتة.

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