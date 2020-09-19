عاجل

المؤسسة الوطنية للنفط، تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني النفطية

تم النشر منذُ 31 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المؤسسة الوطنية للنفط، تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني النفطية الآمنة، وتشدد على اهمية التمسك بالثوابت المهنية و غير السياسية في اية ترتيبات تتعلق برفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية.

المؤسسة تعلن، أنها اعطيت التعليمات للشركات المشغلة في كل الاحواض الرسوبية و كذلك الادارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الانتاج والصادرات من الحقول والمواني الآمنة .

كما تعلن استمرار حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية التي تأكد وجود عناصر مسلحة من قوات " الفاغنر"، والمجموعات المسلحة الاخرى التي تعرقل انشطة وعمليات المؤسسة الوطنية للنفط على حد تعبيرها .

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك