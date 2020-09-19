المؤسسة الوطنية للنفط، تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني النفطية الآمنة، وتشدد على اهمية التمسك بالثوابت المهنية و غير السياسية في اية ترتيبات تتعلق برفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية.

المؤسسة تعلن، أنها اعطيت التعليمات للشركات المشغلة في كل الاحواض الرسوبية و كذلك الادارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الانتاج والصادرات من الحقول والمواني الآمنة .

كما تعلن استمرار حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية التي تأكد وجود عناصر مسلحة من قوات " الفاغنر"، والمجموعات المسلحة الاخرى التي تعرقل انشطة وعمليات المؤسسة الوطنية للنفط على حد تعبيرها .