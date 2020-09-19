المؤسسة الوطنية للنفط، تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني النفطية

المؤسسة الوطنية للنفط، تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والمواني النفطية الآمنة، وتشدد على اهمية التمسك بالثوابت المهنية و غير السياسية في اية ترتيبات تتعلق برفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية.
المؤسسة تعلن، أنها اعطيت التعليمات للشركات المشغلة في كل الاحواض الرسوبية و كذلك الادارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الانتاج والصادرات من الحقول والمواني الآمنة .
كما تعلن استمرار حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية التي تأكد وجود عناصر مسلحة من قوات " الفاغنر"، والمجموعات المسلحة الاخرى التي تعرقل انشطة وعمليات المؤسسة الوطنية للنفط على حد تعبيرها .
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