شركة الخليج العربي للنفط: رئيس لجنة الإدارة/المكلف فضل الله احتيتة، وجه اليوم

شركة الخليج العربي للنفط: رئيس لجنة الإدارة/المكلف فضل الله احتيتة، وجه اليوم 2020/09/19 جميع الإدارات والوحدات الإدارية بالشركة للتجهيز للبدء فى التشغيل وإعادة العملية الإنتاجية بحقول الشركة والميناء واتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لذلك حسب الإجراءات المعمول بها مع مراعاة الضوابط المتعلقة بالسلامة، والتنسيق ما بين الإدارات لضمان إعادة التشغيل فى أسرع وقت، مع الأخذ فى الاعتبار الترتيبات والإجراءات المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.
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ليبيا مباشر
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