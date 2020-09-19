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شركة الخليج العربي للنفط: رئيس لجنة الإدارة/المكلف فضل الله احتيتة، وجه اليوم

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شركة الخليج العربي للنفط: رئيس لجنة الإدارة/المكلف فضل الله احتيتة، وجه اليوم 2020/09/19 جميع الإدارات والوحدات الإدارية بالشركة للتجهيز للبدء فى التشغيل وإعادة العملية الإنتاجية بحقول الشركة والميناء واتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لذلك حسب الإجراءات المعمول بها مع مراعاة الضوابط المتعلقة بالسلامة، والتنسيق ما بين الإدارات لضمان إعادة التشغيل فى أسرع وقت، مع الأخذ فى الاعتبار الترتيبات والإجراءات المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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