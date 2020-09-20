وزير العمل: ضبط حالات ازدواج وظيفي وأسماء وهمية
اعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين ضبط حالات ازدواج وظيفي بالإضافة لوجود أسماء وهمية.
وأكد الأمين بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل انتهاء أعمال الربط الإلكتروني بين منظومات وزارة العمل والتأهيل ومنظومة النفوس بمصلحة الأحوال المدنية مبينا أن هذا الربط أدى لضبط عدد من الأسماء الوهمية وبيانات أشخاص متوفين، بالإضافة لحالات الازدواج الوظيفي.
وأضاف الأمين أن المرحلة القادمة من مشروع الإصلاح تستهدف الربط مع منظومة مكافحة الفساد
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