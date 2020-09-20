إستئناف الدراسة بجميع كليات جامعة اجدابيا

استؤنفت صباح السبت الدراسة في كليات جامعة اجدابيا كلا حسب الخطة والاستراتيجية التي وضعت لسلامة الطلاب.

وفي تصريح من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور موسى المقريف تحدث خلال جولته للكليات هذا الصباح أنه وبعد القرار وزارة التعليم باستئناف الدراسة وقرار مجلس الجامعة على تكييف الجامعة حسب الوضع الوبائي في المدينة التي تقع بها.

وأضاف المقريف ان الكليات استئنافت الدراسة بحسب ما انجزت من المحاضرات العلمية على سواء خلال المحاضرات العادية بالقاعات الدراسية أو ما استكمل من المحاضرات الإلكترونية، في حين بدأت كلية الحقوق تعمل بنظام السنة الدراسية وبحكم انها استكملت مناهجها بما نسبته 90 ٪ يعتبر اليوم الأول الامتحانات النهائية بها