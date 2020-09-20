المركز الوطني للأرصاد الجوية: -تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار من حين لأخر هذا ال

المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار من حين لأخر هذا اليوم على بعض مناطق الساحل الشرقي نتيجة تأثرها بمنخفض سطحي مدعوم بمنخفض وكتلة باردة في طبقات الجو العليا، وتنقشع السحب الممطرة بداية من صباح يوم الغد على هذه المناطق، ويكون الطقس مستقر نسبيا على بقية مناطق ليبيا.

-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي تتراوح ما بين (٣٠-٣٤) م، وتلى مناطق الشمال الشرقي مابين (٢٥-٣١) م، بينما تكون على مناطق الوسط والجنوب ما بين (٣٤-٣٨) م.

-من المتوقع أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بكتلة ساخنة تعمل على ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة بدايو من يوم الغد.

-البحر يكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على مناطق الساحل الغربي بينما يكون مضطرب هذا اليوم على الساحل الشرقي خاصة الساحل الممتد من شحات حتى أقصى الساحل عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر.