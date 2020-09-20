أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي لليوم الأحد 20/9/2020 بالسوق الموازي
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020م، خلال أخر تحديث للأسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي – طرابلس 5.86 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 5.88 دينار
حوالات دبي-تركيا – 5.89 دينار
اليورو = 6.90 دينار
الجنية الإسترليني 7.50 دينار
الليرة التركية 0.79 دينار
الدينار التونسي 2.16 دينار
الجنية المصري 0.37 دينار
الدينار الأردني 8.35 دينار
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