أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي لليوم الأحد 20/9/2020 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020م، خلال أخر تحديث للأسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.86 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.88 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.89 دينار

اليورو = 6.90 دينار

الجنية الإسترليني 7.50 دينار

الليرة التركية 0.79 دينار

الدينار التونسي 2.16 دينار

الجنية المصري 0.37 دينار

الدينار الأردني 8.35 دينار