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المحلل الاقتصادي سليمان الشحومي: ‏شيأ فشيأ يتحول اتفاق إعادة تصدير النفط إلى واق

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المحلل الاقتصادي سليمان الشحومي: ‏شيأ فشيأ يتحول اتفاق إعادة تصدير النفط إلى واقع، وينصاع الرافضين لبنوده، هناك تحديات كبيرة وكثيرة أمام التنفيذ الكامل ولكنها ستكون بوابة الاتفاق على استعادة وطن بورقة بيضاء، وشيأ فشيأ سنصل جميعا بطي صفحة الماضي.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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