رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يبحث مع سفير المانيا لدى ليبي

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يبحث مع سفير المانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.
واتفق الجانبان على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، التي حددت مسارات ثلاثة لحل الازمة الليبية " أمنية واقتصادية وسياسية " تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية.
وجدد السراج التأكيد على رغبته في تسليم السلطة لحكومة جديدة يتم اختيارها من قبل لجنة الحوار السياسي.
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يبحث مع سفير المانيا لدى ليبي
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يبحث مع سفير المانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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