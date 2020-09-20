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رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يبحث مع سفير المانيا لدى ليبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يبحث مع سفير المانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.
واتفق الجانبان على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، التي حددت مسارات ثلاثة لحل الازمة الليبية " أمنية واقتصادية وسياسية " تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية.
وجدد السراج التأكيد على رغبته في تسليم السلطة لحكومة جديدة يتم اختيارها من قبل لجنة الحوار السياسي.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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