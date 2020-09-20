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معلقًا على إتفاق إعادة تصدير النفط.. النمروش: نرفض أيَّ حوار ليس فيه تمثيل لأبطا

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

معلقًا على إتفاق إعادة تصدير النفط.. النمروش: نرفض أيَّ حوار ليس فيه تمثيل لأبطال بركان الغضب. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • متخلف عقليا فمن يسيطر على النفط هو الجيش الوطنى فقط والاتفاق مع جهة سياسية هى المجلس الرئاسى تسيطر على قرار مؤسسة النفط والمصرف المركزى شين دخلكم انتم كما ان الاتفاق برعاية روسيا وراينا قبله اجتماع بين وزيرى خارجية تركيا وروسيا تلاه زيارة معتيق لتركيا فكل شئ تم بصفقة روسية واوامر بوتن ملزمة للطرفين وانت مجرد كلب هو هو براحتك فلا قيمة لنباحك اصلا

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  • انت مجرد طرطور لكى تدخل منطقة نفوذ كتيبة تحتاج تاشيرة دخول من البقرة او الحصان او الفار او غنيوة او كاره امراء الحرب اقل واحد فيهم اهم منك

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