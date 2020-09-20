معلقًا على إتفاق إعادة تصدير النفط.. النمروش: نرفض أيَّ حوار ليس فيه تمثيل لأبطا

معلقًا على إتفاق إعادة تصدير النفط.. النمروش: نرفض أيَّ حوار ليس فيه تمثيل لأبطال بركان الغضب. #ليبيا #المرصد
معلقًا على إتفاق إعادة تصدير النفط.. النمروش: نرفض أيَّ حوار ليس فيه تمثيل لأبطال بركان الغضب. #ليبيا #المرصد
متخلف عقليا فمن يسيطر على النفط هو الجيش الوطنى فقط والاتفاق مع جهة سياسية هى المجلس الرئاسى تسيطر على قرار مؤسسة النفط والمصرف المركزى شين دخلكم انتم كما ان الاتفاق برعاية روسيا وراينا قبله اجتماع بين وزيرى خارجية تركيا وروسيا تلاه زيارة معتيق لتركيا فكل شئ تم بصفقة روسية واوامر بوتن ملزمة للطرفين وانت مجرد كلب هو هو براحتك فلا قيمة لنباحك اصلا
انت مجرد طرطور لكى تدخل منطقة نفوذ كتيبة تحتاج تاشيرة دخول من البقرة او الحصان او الفار او غنيوة او كاره امراء الحرب اقل واحد فيهم اهم منك
بات ليله فى سوق الدباغ إ صبح قربه مسكين فرحان بالمنصب ولبس بدله جيش ونفش ريشه ويتطاول على اسياده ( هزلت ورب الكعبه…[email protected]
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