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المشري يعلن رفضه لإتفاق فتح النفط ويطالب السراج بفتح تحقيق ضد معيتيق وأي جهة أخر

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المشري يعلن رفضه لإتفاق فتح النفط ويطالب السراج بفتح تحقيق ضد معيتيق وأي جهة أخرى لها علاقة بالإتفاق . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • الاخوان فى خبر كان فالسراج عين بعيو مسئولا عن الاعلام رغم انف الاخوان ومعتيق ايضا اعطى صفعة للاخوان باتفاق معتمد مقدما من الروس والاتراك فراينا اجتماع بين وزيرى خارجية روسيا وتركيا وبعدها سافر معتيق لتركيا واضح ان كل شئ معد مسبقا وبوتن يملك السلطة على الطرفين الجيش الوطنى والاتراك ولهذا كانت الصفقة والصفعة على قفا الاخوان والقادم اسوأ عندما يتخلى اردوغان غن الاخوان ويبيعهم فهم وش فقر عليه فخسر بسببهم مصر والسعودية والامارات وكسب قطر فقط !!!

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  • طز فيك ياحشرى وكل ما اتفقتم عليه فى المغرب وغيرها لاقيمة له عندما يذهب لمجلس الامن وتستخدم روسيا وفرنسا حق الفيتو ضده

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