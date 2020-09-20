المشري يعلن رفضه لإتفاق فتح النفط ويطالب السراج بفتح تحقيق ضد معيتيق وأي جهة أخر

المشري يعلن رفضه لإتفاق فتح النفط ويطالب السراج بفتح تحقيق ضد معيتيق وأي جهة أخرى لها علاقة بالإتفاق . #ليبيا #المرصد
المشري يعلن رفضه لإتفاق فتح النفط ويطالب السراج بفتح تحقيق ضد معيتيق وأي جهة أخرى لها علاقة بالإتفاق . #ليبيا #المرصد
الاخوان فى خبر كان فالسراج عين بعيو مسئولا عن الاعلام رغم انف الاخوان ومعتيق ايضا اعطى صفعة للاخوان باتفاق معتمد مقدما من الروس والاتراك فراينا اجتماع بين وزيرى خارجية روسيا وتركيا وبعدها سافر معتيق لتركيا واضح ان كل شئ معد مسبقا وبوتن يملك السلطة على الطرفين الجيش الوطنى والاتراك ولهذا كانت الصفقة والصفعة على قفا الاخوان والقادم اسوأ عندما يتخلى اردوغان غن الاخوان ويبيعهم فهم وش فقر عليه فخسر بسببهم مصر والسعودية والامارات وكسب قطر فقط !!!
The SEWER RATS foresee a cheese(cash) famine plus there are many BIG CATS nearby to engulf those stinky Brother/Sister hood of Satan
طز فيك ياحشرى وكل ما اتفقتم عليه فى المغرب وغيرها لاقيمة له عندما يذهب لمجلس الامن وتستخدم روسيا وفرنسا حق الفيتو ضده
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