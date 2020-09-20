#الحدث_عاجل..#ليبيا — وسائل إعلام : رئيس مجلس الدولة يطالب السراج بفتح تحقيق ضد أحمد معيتيق وكل من له علاقة بالاتفاق
#الحدث_عاجل..#ليبيا — وسائل إعلام : رئيس مجلس الدولة يطالب السراج بفتح تحقيق ضد أحمد معيتيق وكل من له علاقة بالاتفاق
غبى وعبيط يامشرى .
راي الاخوانى الحشرى لاقيمة له فالصفقة الروسية تمت بالتوافق مع سيده اردوغان ولم نسمع انه رفض لان معتيق كان فى تركيا قبل الاعلان عن الاتفاق وقبلها كان وزيرى خارجية روسيا وتركيا !!!
حقق مع سيدك اردوغان وشاويش اوغلوا وﻻفروف فهم وراء الاتفاق يامتخلف فعل سمعت رفض تركى ياحمار انها صفقة روسية تركية وايام الاخوان القادمة سوداء
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