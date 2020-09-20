الشح: معيتيق لا يعي فداحة ما كتب في الاتفاق ومنح حفتر طوق نجاة ومكسبًا سياسيًا ج

الشح: معيتيق لا يعي فداحة ما كتب في الاتفاق ومنح حفتر طوق نجاة ومكسبًا سياسيًا جديدًا. #ليبيا #المرصد
الشح: معيتيق لا يعي فداحة ما كتب في الاتفاق ومنح حفتر طوق نجاة ومكسبًا سياسيًا جديدًا. #ليبيا #المرصد
والشح أيضا لا يعي نظرة الناس له بعدما أدانه بعيو علي صفحات الصحف بسرقتة لكمبيوترات وزارة الداخليه فالجمل لا يري اعوجاج رقبته ربما لأنه لا توجد مرآه في الصحراء حيث الجمال ترعي ولكن الشح يستطيع ان يراجع ما نشر ضده ومازال عنده عين يقابل بها الجمهور الليبي
ياشحيح العقل كما قال عنك بعيو رئيس مؤسسة الاعلام بحكومة الوفاق .واشخ عليك من عندى .
فالمشير خليفة حفتر لا يحتاج شئ من احد فهو يقف على ارض صلبة ويحكم ثلاث ارباع ليبيا بما فيها من ثروات بينما ما تبقى محتلا مقسم على عشرات المليشيات المتناحرة واردوغان لا يعرف كيف يخرج من المستنقع وحاول التقرب لمصر فلفظته واشترطت عليه تسليم الخوان
عندما طلب معتيق وقف هجوم المليشيات على سرت لانها انتحار لهم وتهلكة تهكموا عليه واتهموه بانه منع تقدمهم الى سرت وبعد تحديد الخط الاحمر الذى حدده الاسد السيسى لم نرى اى كلب من الذين هاجموا معتيق يتقدم بل على العكس راينا السراج يعلن قبوله وقف اطلاق النار المفروض عليه اصلا وكذلك هذا الاتفاق لاعادة النفط سبقه تحركات تركية روسية والاعلان عن التوافق حول ليبيا ثم ذهب معتيق الى تركيا وعاد بعدها لبعلن قراره اى ان اردوغان على علم مسبق به ولم يرفضه فصفقات بوتن لا ترد لان بوتن يعرف كيف يروض اردوغان ويملك اوراق عديدة يلاعب بها اردوغان ولهذا فان الاتفاق سينفذ رغم انف الاخوان بل ان الصفقة القادمة ستكون التضحية بهم فهم اغبياء وش فقر على من يدعمهم حيث تتهاوى الليرة الحقيرة فمن ينقذ اردوغان من الغرق
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