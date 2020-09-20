رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري: -نرحب بما ورد في كلمة رئيسة المفو

رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري:

-نرحب بما ورد في كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسالا فون ديرلين، بمناسبة خطاب الاتحاد خاصة فيما يتعلق بأزمة الهجرة.

-التحدي الذي يواجه أوروبا هو الانفتاح بشكل أكبر على دول جنوب المتوسط في معالجة ملف الهجرة، والعمل على وضع برامج مشتركة تتراوح بين تحسين إدارة الحدود إلى دعم الإصلاح الاقتصادي والتي ستؤدي حتما إلى التخفيف من حدة الأزمة.

-السلطات في ليبيا لاتزال تتلقى لوما كبيرا على إدارة ملف الهجرة لا يتناسب مع أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية.

-المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي مطالب بأن يقدم دعما أكبر لليبيا للمساعدة في إدارة هذا الملف الثقيل.

-الأولوية في هذه المرحلة هي تقديم الدعم لبناء مؤسسات الدولة الليبية بما يسمح بنجاح عمل الحكومة القادمة وهذا يتطلب الاستفادة من الخبرات الأوروبية في شتى المجالات.