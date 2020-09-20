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وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفتق محمد الطاهر سيالة، يلتقي سفير جمهورية ألمانيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفتق محمد الطاهر سيالة، يلتقي سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث اتفق الجانبان على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين من خلال مساراتها الثلاث الأمنية والاقتصادية والسياسية وضمان الوصول لانتخابات تشريعية ورئاسية.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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