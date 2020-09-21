المجلس الأعلى للدولة يرفض اتفاق النفط ويدعو للتحقيق ضد معيتيق أعلن المجلس الأعل

المجلس الأعلى للدولة يرفض اتفاق النفط ويدعو للتحقيق ضد معيتيق

أعلن المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق رفضه اتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط، الذي تم توقيعه في موسكو بين ممثلي الجيش الوطني برئاسة قائد الجيش خليفة حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووصفه بـ "المخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول بها".

وزعم خالد عمار المشري في بيان وجهه إلى رئيس وأعضاء مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق، أن "هذا الإجراء يعد اعتداء على اختصاصات السلطات الشرعية الواردة في الاتفاق السياسي (مجلس النواب ومجلس الدولة ومجلس رئاسة الوزراء) واعتداء على الاختصاص القانوني لمصرف ليبيا المركزي".