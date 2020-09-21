المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم الغد الثلاثاء على أغلب مناطق الشمال الغربي نتيجة تأثرها برياح جنوبية حيث درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم معتدلة نسبيا وتتراوح ما بين (32- 36) م، وتسجل ارتفاع من يوم الغد حيث متوقع أن تكون ما بين (35-40) م، بينما تبقى الحرارة دون تغير على باقي المناطق وتكون معتدلة على الشمال الشرقي وتتراوح ما بين (27-33) م، وعلى مناطق الوسط والجنوب ما بين (34-39) م.

-البحر قليل الاضطراب على الساحل الشرقي بينما يكون خفيف الموج على الساحل الغربي.