وكيل النيابة بمكتب النائب العام عبد الباسط شهران ،يصدر ،أمرا بالقبض على محمد ب

وكيل النيابة بمكتب النائب العام عبد الباسط شهران ،يصدر ،أمرا بالقبض على محمد بن يوسف المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي.

ووجه شهران خطابا اليوم الاثنين إلى مدير مكتب المعلومات بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ورئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة، ذكر خلاله أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير تقدم ببلاغ اليوم الاثنين ضد “يوسف” لدخوله المصرف مصحوبا بمجموعة لممارسة أعماله كمدير عام للمصرف.

وأشار وكيل النيابة بمكتب النائب العام في خطابة ،إلى عدد من البلاغات السابقة ضد المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي، وأمر بضبطه وإحضاره على وجه السرعة إلى مكتب النائب العام.