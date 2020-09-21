الشركة العامة للكهرباء: -نناشد كافة المواطنين التعاون التام مع الشركة وذلك لتجا

الشركة العامة للكهرباء:

-نناشد كافة المواطنين التعاون التام مع الشركة وذلك لتجاوز الأزمة الحالية المتمثلة في العجز الكبير الحاصل في الشبكة مع الطلب المتزايد على الطاقة، وبالخصوص عدم التعدي على منظومات المخطط الدفاعي المصممة لحماية الشبكة من الاظلام التام.

-تم إعادة تفعيل المخطط الدفاعي بالمنطقة الوسطى عقب الاظلام التام الذي حصل في اليومين الماضيين والذي كان سببه إلغاء تفعيل منظومة المخطط الدفاعي.

-نحذر من العبث بهذه المنظومة وذلك لتفادي تكرار الاظلام التام.

-ننوه بأننا تعمل طوال الفترة الماضية على مدار الأربع والعشرين ساعة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية الذي سيكون ملموسا خلال الأسابيع القادمة.