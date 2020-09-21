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بعد رفضه إتفاق إعادة تصدير النفط.. البيوضي: مجلس الدولة لا يملك حقَّ رفض أو قبول

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بعد رفضه إتفاق إعادة تصدير النفط.. البيوضي: مجلس الدولة لا يملك حقَّ رفض أو قبول لأيِّ اتفاق ينفّذه الرئاسي. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • مجلس الدولة العثمانية الخرفانية يهمه مصلحة تركيا وانقاذ الليرة الحقيرة من الانهيار ولا يعنيهم معاناة المواطن الليبى فهم يقبضون كما قال وزير المالية فى حكومة الوفاق كل خروف يقبض شهريا 20 الف دينار بلا مقابل انها اموال حرام من دم الشعب الغلبان الذى يعيش فى ظلام

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