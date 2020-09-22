المحلل الاقتصادي سليمان الشحومي: مبادرة إعادة إنتاج وتصدير النفط خرجت بشكل مفاجئ للجميع وأربك كل الحسابات السياسية برغم أن الجميع يطالب به باستمرار، وعلينا جميعا كليبين الآن أن نستمر بالمطالبة بعودة جميع الحقول والموانئ للعمل، علينا أن نطالب بعودة خطوط الطيران للعمل وفتح الطرق البرية وتوحيد الانفاق الحكومي والانطلاق منها لتحقيق الاستقرار كقاعدة للتوافق السياسي المرتقب.
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ليبيا مباشر
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