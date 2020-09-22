مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، تعمل مع برنامج الأغذية العالمي التا

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، تعمل مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على توسيع نطاق دعمهما المقدم للاجئين وطالبي اللجوء الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في ليبيا من خلال تقديم المساعدات الغذائية الطارئة استجابةً للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية الشديدة لجائحة كوفيد-19 في البلاد بالإضافة إلى الآثار الناجمة عن الصراع الدائر.
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / Independent
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