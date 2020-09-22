رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، يستقبل سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفكزا، لمناقشة الوضع الأمني بالحقول والموانئ وجميع المواقع النفطية التابعة للمؤسسة، بالإضافة إلى العودة التدريجية لعمليات الإنتاج وفق خطط مدروسة، تم وضعها من قبل المستشارين والمختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط، حيث أكد صنع الله بأن المؤسسة تتابع عن كثب الأوضاع الأمنية بجميع المواقع النفطية التابعة لها تزامناً مع الإعادة التدريجية لعمليات الإنتاج، لضمان سلامة العاملين أولاً وايضاً سلامة المنشآت والمعدات بالحقول والموانئ النفطية، كما تم التطرق إلى التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الالمانية في مجال النفط والغاز.
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
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