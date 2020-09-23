غوتيريش يدعو إلى تسهيل استئناف المفاوضات في ليبيا دعا الأمين العام للأمم المتحد

غوتيريش يدعو إلى تسهيل استئناف المفاوضات في ليبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال افتتاح الجمعية العامة السنوية للمنظمة ،إلى العمل على وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا ،مؤكدا أن وجود المرتزقة يعرقل الحل في ليبيا.

وقال غوتيريش: "خفت حدة القتال في ليبيا، لكن الحشد الهائل للمرتزقة والأسلحة، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، يشير إلى أن خطر تجدد المواجهات ما زال شديدا".

وأضاف: "يتعين على الجميع التعاون من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق فعال لوقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية".