مصادر خاصة #الحدث: • القاهرة ازالت سوء تفاهمات بين المشير خليفة حفتر وعقيلة صا

مصادر خاصة #الحدث:

• القاهرة ازالت سوء تفاهمات بين المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح وقامت بتقريب وجهات النظر في عدد من الملفات

• توافق بين المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح علي انه لابد من ان تشمل اي مبادرات سحب الميلشيات والمرتزقة وضرورة ان يكّون ذلك كاولوية لنجاح اي مبادرة سياسية مع ضرورة سحب تركيا لمستشاريها وعناصرها من ليبيا

• الجيش الوطني الليبي طالب يتم فك محاصرة سرت والجفرة حتي يكّون هناك اتفاق سياسي وانه ملتزم بوقف اطلاق النار

• الجيش الوطني الليبي ابلغ القاهرة رفضه ان تكون هناك مناطق منزوعة السلاح طالما هناك ميلشيات مسلحة تحاصر سرت والجفرة والقاهرة متوافقة مع ذلك

• المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي توافقوا علي ضرورة السير وفق مبادرة القاهرة

• الجيش الوطني الليبي سلم مصر ورقة تضم عدد من الشروط لضمان استمرار عمل المنشأت النفطية الليبية

• الجيش الوطني يتمسك بان يكّون هناك حساب محايد في دولة محايدة لتحويل اموال النفط او ان يخضع المصرف المركزي الليبي الي الرقابة الدولية بشكل كامل

• الجيش الوطني طالب القاهرة بان تتدخل لضغط دوليا لسحب اي مسلحين من المواقع النفطية

• القاهرة ابلغت المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي انها لن تسمح بمحاولات تقسم ليبيا من قوي خارجية وطالبت بالتوحد بين مؤسسات الدولة المختلفة

• القاهرة شددت مرة دعمها الي ليبيا وانها لن تسمح بتجاوز سرت والجفرة

#الحدث_الليبي