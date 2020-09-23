الضراط: عقيلة صالح لا يملك سلطة القرار.. ومسرحية فتح الموانئ النفطية دليل أنّ خي

الضراط: عقيلة صالح لا يملك سلطة القرار.. ومسرحية فتح الموانئ النفطية دليل أنّ خيوط اللعبة خارج #ليبيا. #المرصد
الضراط: عقيلة صالح لا يملك سلطة القرار.. ومسرحية فتح الموانئ النفطية دليل أنّ خيوط اللعبة خارج #ليبيا. #المرصد
راحت عليكم يااخوان فقد ثبت انكم فى خبر كان فالاتفاق بين المشير ومعتيق حاصل على ضوء اخضر تركى بامر من بوتن لهذا راينا معتيق فى تركيا قبل ان يعلن القرار ياحمار .
والمتغطى باردوغان عريان فهو فى اسوأ حالاته خطوط حمراء فى كل مكان واحد مصرى وواحد فرنسى ومن قبل واحد امريكى فى شمال سوريا عند نفط دير الزور واخر روسى فى حلب
ياحمار القرار فى يد المشير بتفويض شعبى فالشعب الذى اختار نواب البرلمان قادر على تفويض المشير وقد فوضه فى ادارة الموارد النفطية
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