المتحدث الرسمي بإسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، يؤكد مقتل زعيم

المتحدث الرسمي بإسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش في شمال افريقيا، أبومعاذ العراقي والمكنى أيضا بأبي عبدالله العراقي، وذلك خلال العملية العسكرية التي نفذها الجيش الليبي خلال الأيام الماضية في حي عبدالكافي بمدينة سبها، والتي قتل فيها تسعة عناصر من التنظيم، وأعتقال أثنتين من نساء المجموعة الارهابية.
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ليبيا مباشر
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