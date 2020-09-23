المتحدث الرسمي بإسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش في شمال افريقيا، أبومعاذ العراقي والمكنى أيضا بأبي عبدالله العراقي، وذلك خلال العملية العسكرية التي نفذها الجيش الليبي خلال الأيام الماضية في حي عبدالكافي بمدينة سبها، والتي قتل فيها تسعة عناصر من التنظيم، وأعتقال أثنتين من نساء المجموعة الارهابية.