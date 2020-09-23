رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، يعرب عن شكره وامتنانه للأطقم الطبي

رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، يعرب عن شكره وامتنانه للأطقم الطبية الوطنية والأجنبية على حد سواء التي تواصل عملها في هذه الفترة الصعبة وفي ظل انتشار وباء ” كورونا”، داعيا الأطقم الطبية إلى مواصلة جهودها، قائلا "إن هذا واجب وطني وإنساني تقوم به الأطقم الطبية ولن تنساه ليبيا وسيظل دائماً مصدراً للفخر لجميع الليبيين"، معبراً عن تقديره لجميع المنظمات المحلية والدولية التي قدمت المساعدة الطبية في هذه الفترة الصعبة .
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
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