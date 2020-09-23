اليزيدي: #تركيا تحاول ضمان عدم المساس بالاتفاقات العسكرية التي تتيح لها التمدّد داخل #ليبيا. #المرصد
اليزيدي: #تركيا تحاول ضمان عدم المساس بالاتفاقات العسكرية التي تتيح لها التمدّد داخل #ليبيا. #المرصد
اى اتفاقيات انها خزعبلات واوهام غبية اثبتت فشلها بعد رسم خطين حمر جعل المعلم حنفى اردوغان كلمته تنزل الارض كالعادة وقت الجد واستخدام العين الحمراء لهذا اتصل بماكرون ليستعطفه خوفا من العقوبات الاوربية ويستجدى التعاون الامنى مع مصر التى طلبت تسليم الاخوان الارهابيين المطلوبين ولن افاجئ اذا باع اردوغان الاخوان وسلمهم لمصر فقد سبق وسلم واحد منهم وباع الجيش الحر فى حلب وادلب ويبيع ابوه وقت الجد حيث باع كل من ساهموا فى بناء حزبه وانقلب عليهم وابقى امعات حوله من شياطين الانس الذين يزينون له الباطل ويدفعوه للهاوية
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