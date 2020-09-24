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حذّر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش من تجدّد المواجهات المسلّحة في

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حذّر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش من تجدّد المواجهات المسلّحة في ليبيا بعد أن هدأت حدّة القتال، مبديا انزعاجه من الحشد الهائل للمرتزقة والأسلحة الذي ينتهك قرارات مجلس الأمن.و دعا غوتيريش في خطابه أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية إلى التعاون من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق فعّال لوقف إطلاق النار، واستئناف المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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